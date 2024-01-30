بحوث الثروة السمكية يستقبل وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

استقبل الدكتور رفعت الجمل مدير المركزى لبحوث الثروة السمكية وليد بن رشيد قادوس أحد استشارى منظمة الأغذية والزراعة أحد استشارى منظمة اللأغذية والزراعة برفقة الدكتورأحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على امكانيات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التى قدمتها منظمة الفاو سابقا.

معامل مجهزة بأحدث الأجهزة

ويعد المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الافريقية، وحيث قدم الجمل عرض تقدمى لامكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعى الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وامكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة فى الاتحاد الافريقى كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.



بعد ذلك أصطحب الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الأنتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخرأنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.

وفى النهاية أثنى الضيوف على أمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثيين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة. وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.