اقتحام الجراد للحدود المصرية.. ما القصة؟

اجتاحت أماكن كبيرة فى حلايب وشلاتين، أسراب من الجراد الصحراوي الأصفر، حيث هاجمت المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، وهو ما دفع فرق مكافحة الجراد الصحراوي في مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر للتصدي لأسراب الجراد.

مكافحة الآفات الزراعية

وتبذل الجهات المعنية جهودًا مضنية للسيطرة على الجراد، ووفقًا لـ أحمد رزق، رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية في تصريحات متلفزة، الجراد الصحراوي يأكل ما يقابله من مادة خضراء، والوزارة تحاصره في المناطق الجبلية، وتمت مجابهتها من خلال قواعد منتشرة على كل الحدود.

الجراد الصحراوي الأصفر

وتظهر أسراب الجراد الصحراوي الأصفر، قادمة من اتجاه الحدود السودانية، وفور ظهور تلك الأسراب تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.

الجراد قصيرة القرون

ويعد الجراد الصحراوي هو أحد أفراد مجموعة النطاطات والجراد قصيرة القرون والتي تندرج تحت رتبة مستقيمة الأجنحة فوق فصيلة Acridoidae ثم فصيلة الجراديات، ويمكن للجراد الصحراوي استهلاك ما يعادل الكتلة التقريبية لوزن الجسم في كل يوم 2 جرام من النباتات الخضراء.