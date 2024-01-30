جامعة أسيوط تحتل المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية

انجاز جديد تحققه جامعة أسيوط ووزارة التعليم العالي، وذلك في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم، حيث أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط؛ عن تقدم جديد حققته الجامعة طبقاً لتصنيف ويبوماتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار؛ حيث سجلت الجامعة عدد 474250 استشهاداً؛ بزيادة قدرها 51,111 استشهاداً، خلال الست شهور الأخيرة، وبذلك احتلت المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 770 عالمياً.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن ما تحققه جامعة أسيوط من الوجود بمراكز متقدمة، ومرموقة في التصنيفات الدولية هو نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة، وفقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية؛ في البناء، والتنمية الشاملة.



وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن تصنيف ويبوماتركس لاستشهادات جوجل سكولار Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles ؛ يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، ويعتمد على حساب عدد الاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة للباحثين بالجامعات؛ حيث يتم حسابها وفقاً للباحث العلمي جوجل سكولار.