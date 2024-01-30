المستشار الثقافي لفلسطين: لم نغب يوما عن معرض الكتاب (فيديو)

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، إن فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهذا يمثل حدثا استثنائيا، ولكن العام الجاري تشهد فلسطين ظرفا شديدا، لذلك كان هناك مناقشات حول المشاركة هذا العام، ولكن جاء القطع بوجوب المشاركة في هذا المنبر الهام للغاية لما يمثله من رمزية كبيرة بالنسبة للمثقفين والمبدين والشعب الفلسطيني.

أهالي قطاع غزة

وأضاف “الناجي” خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مشاركة فلسطين في معرض الكتاب هذا العام جاءت من أجل توضيح الرسالة الفلسطينية بشأن الظروف الحالية التي يمر بها أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن فلسطين مرت بـ5 حروب من قبل ولكن لم يكن أيا منهم مثل هذا الطيغان الإسرائيلي الحالي.

معرض الكتاب

وتابع: “حرصنا على الحضور في معرض الكتاب هذا العام، وكانت مشاركة فلسطين هذا العام متميزة للغاية، والجناح الخاص بنا بمساحته الجغرافية قياسي مثل بقية الدول، وهذه أجمل رسالة يمكن أن تصل لأهالينا في فلسطين الصامدين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية”.