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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قوافل طبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للاهتمام بصحة المرأة.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الصحة والسكان داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ قوافل طبية للكشف والتحليل الخاصة بالمرأة وذلك للاهتمام بصحتها، ضمن مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي.

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"نورة" تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح القومي للمرأة

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الثقافة: إقبال كبير على جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض الكتاب

يأتي ذلك في إطار الحرص والتوعية بأهمية صحة المرأة التي توليها الدولة المصرية لها، وذلك وفق تعليمات رئاسية.

 

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

 

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .

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