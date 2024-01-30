بالصور.. آلاف المواطنين يزورون معرض الكتاب في يومه السادس

شهد مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس أمام الجمهور.

وتجمع الزوار في الأماكن المخصصة للاستراحة أمام قاعات عرض الكتب ودور النشر، في تجمعات عائلية وللأصدقاء، فضلا عن القيام ببعض الأنشطة والألعاب في روح من البهجة والسعادة.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .