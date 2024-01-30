الدقهلية تناقش أعمال ترفيق 108 فدان بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصه

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجتماعا برئيس واعضاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بحضور ممثلي الاستثمار والمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة والتجارة، والمهندس اسامه شكري رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالجهاز والمهندس عاشور السيد احمد رئيس الادارة المركزية للتصميمات المعمارية بالجهاز والمحاسب محمد علي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالجهاز.

وشارك في الاجتماع المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار منسق الاجتماع، وباسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصه، والاستاذ السيد عوض مدير الاستثمار وممثلي ادارة الاستثمار بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالمناطق الصناعية بجمصه والعصافرة لدعم الاستثمار والمستثمرين بالدقهلية شملت استعراض ما تم بشأن اعمال ترفيق مساحة ال108 فدان بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصه، وتم ايضا استعراض التصور المبدئي لاستغلال مساحة ال30 فدان بالمنطقة الصناعية بالعصافرة لتوفير الخدمات المتنوعة للمستثمرين واصحاب الصناعات بالمناطق الصناعية بالدقهلية..

وأكد محافظ الدقهلية، أن ما تشهده الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس السيسي من توفير فرص استثمارية وانشاء مناطق حره لجذب المستثمرين لم تشهده علي مر تاريخها، مشيرا ان الدقهلية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد وبها فرص استثمارية متنوعة ووفرة في الأيدي العاملة

واشار إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار علي أرض الدقهلية وانشاء مصانع متعددة، مشيدا بدو رجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية لدعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصناعية.