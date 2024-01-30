عاجل
إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الطفلة ليان.. تسجيل صوتي لحظة قصفها وهي تستغيث بالهلال الأحمر “عم بطخوا علينا”

الطفلة ليان الفلسطينية
الطفلة ليان الفلسطينية

الطفلة ليان.. نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل صوتي للطفلة ليان التي قتلها قوات الاحتلال، وكانت تستغيث بطواقم الهلال الأحمر، لطلب المساعدة بعد محاصرتها بالدبابات.

وقالت الطفلة ليان في التسجيل، وهي تتحدث مع أحد أفراد الهلال الأحمر : “ عمو عم بطخوا علينا الدبابة جنبي، احنا بالسيارة جنبنا دبابة”، ثم ظهر صوت قصف وهي تصرخ، ثم اختفى صوتها تماما.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة ليان حمادة 15 عاماً، لحظة اتصالها بطواقم الهلال الأحمر وهي تطلب النجدة منهم فارتقت ليان وبقيت شقيقتها الصغيرة هند محاصرة داخل المركبة وهي محاطة من دبابات الاحتلال في غزة.

مواد متعلقة

إعلام عبري: إطلاق 15 صاروخ على تل أبيب واعتراض 12 منهم

عاجل.. القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

نقيب المحامين يترأس 3 جلسات حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد

وزير الري يفتتح مؤتمر نظام التعليم المصري STEM "الواقع والطموحات"

عبدالحليم علام يقدم أوراقه أمام اللجنة القضائية للترشح على مقعد نقيب المحامين

عبد الحليم علام يتقدم بأوراقه للترشح على مقعد النقيب اليوم

الحوثي بعد قصف قاعدة الأردن: على أمريكا استيعاب السخط ضد تواجد قواتها وهذه رسالة

7 مرشحين يتقدمون على منصب النقيب العام للمحامين
الجريدة الورقية