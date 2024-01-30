الطفلة ليان.. تسجيل صوتي لحظة قصفها وهي تستغيث بالهلال الأحمر “عم بطخوا علينا”

الطفلة ليان.. نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل صوتي للطفلة ليان التي قتلها قوات الاحتلال، وكانت تستغيث بطواقم الهلال الأحمر، لطلب المساعدة بعد محاصرتها بالدبابات.

وقالت الطفلة ليان في التسجيل، وهي تتحدث مع أحد أفراد الهلال الأحمر : “ عمو عم بطخوا علينا الدبابة جنبي، احنا بالسيارة جنبنا دبابة”، ثم ظهر صوت قصف وهي تصرخ، ثم اختفى صوتها تماما.

تسجيل صوتي لحظة اطلاق النار على الطفلة ليان حمادة، 15 عاما حينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني طالبة النجدة، فاستشهدت ليان وبقيت هند، 6 اعوام محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده. pic.twitter.com/AmpJCwOEQ5 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 30, 2024

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة ليان حمادة 15 عاماً، لحظة اتصالها بطواقم الهلال الأحمر وهي تطلب النجدة منهم فارتقت ليان وبقيت شقيقتها الصغيرة هند محاصرة داخل المركبة وهي محاطة من دبابات الاحتلال في غزة.