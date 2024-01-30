نقابة الأطباء تدعو أعضائها لإنشاء الروابط الطبية التخصصية بالمحافظات

دعت النقابة العامة للأطباء، أعضائها لإنشاء روابط طبية تخصصية جديدة في كل محافظات الجمهورية، والتي تقضي لائحتها بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات، ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم.

وحثت النقابة العامة جميع مجالس إدارة الروابط التي سبق إنشائها من قبل علي ضرورة تقنين أوضاعها وإعادة انتخاب مجالس إدارتها حسب القواعد والقوانين المنظمة لها.

وأوضح الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الفرعيات، أن لائحة الروابط الطبية تتضمن: فتح الباب لإشهار روابط مهنية، وانتخاب مجلس إدارة لها، يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

لائحة نقابة الأطباء

وتنص اللائحة، على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات، والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة لرفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا، ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.

يذكر، أن اشتراك الرابطة 120 جنيهًا من كل عضو (سنويا) علي أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض علي مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة، بل تتبع اجراءات الصرف المتعارف عليها، من خلال حساب النقابة.

وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بطلب، وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.