الأطباء تعلن أسماء الفائزين في قرعة رحلات الحج

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أسماء الأطباء الفائزين في قرعة رحلات الحج.

وأكد الدكتور شادي صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، فوز 16 طبيبًا في قرعة الحج لهذا العام.

وقال صفوت، إن اللجنة الاجتماعية تتواصل مع الأطباء الفائزين في القرعة للقيام بالترتيبات اللازمة، أما بالنسبة للأطباء الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة فيمكنهم استلام حوالة من وزارة السياحة بالبنك خلال شهر.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج سياحي 5 نجوم يليق بالأطباء، بمبلغ 325 ألف جنيه للحج السياحي، و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.

جاءت أسماء الأطباء والطبيبات كالتالي:

برنامج الحج السياحي 5 نجوم:

1- كريم أحمد حسين

2- آية الله علي صابر علي

3- هالة طلعت سليمان حسن

4- عامر محمد يوسف الفار

5- إسلام هاني متولي احمد

برنامج الحج الاقتصادي:

1- أحمد سمير الصاوي سليمان

2- إيمان سمير الصاوي سليمان

3- نهى زيدان محمد زيدان

4- محمد صبري عبدالعزيز عبدالمجيد

5- نسرين سمير الصاوي

6- مصطفى تاج الدين علي زقزوق

7- دعاء حامد محمود عبده يونس

8- علام عبدالجليل احمد علام

9- عمرو محمد محمد هاشم

10 فوزية مصطفى محمد

11- مرفت محمد البسطويسي