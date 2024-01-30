رئيس أزهر الغربية يتابع فعاليات البرنامج التدريبي المهني للأخصائيين

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، اليوم الختامي لفعاليات البرنامج التدريبي المهني لتنمية مهارات الأخصائيين (المجموعة الثانية) لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالمنطقة.

وتناولت الجلسات التدريبية على مدار ثلاثة أيام موضوعات تخصصية في مجال عمل الأخصائي الاجتماعي، بإشراف الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ونفذ جلسات اليوم الختامي الدكتور عبد العزيز الشربيني، وذلك لرفع كفاءة الاخصائيين الاجتماعيين في المعاهد الأزهرية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والاطلاع علي المستجدات لعلاجها.