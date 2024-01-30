إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس 2024

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية لعام 2024.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعلم العالي والبحث العلمي ظهور نتائج التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر(Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.



ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه النتائج تؤكد على ما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

نتائج تصنيف ويبومتركس

وأظهرت نتائج تصنيف ويبومتركس تقدم جامعة المنصورة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف بعدد استشهادات بلغت (636435) استشهادًا مرجعيًا، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعدد استشهادات بلغت (614454)، تليها جامعة عين شمس بعدد استشهادات بلغت (555023).

كما أبرز تصنيف ويبومتركس التقدم الكبير الذي أحرزته الجامعات المصرية الأخرى في مؤشر الاستشهادات المرجعية في نسخة يناير 2024، والتي بلغ عددها 50 جامعة، وجاء ترتيبها على المستوى المحلى على النحو التالي؛ جامعة الزقازيق بعدد استشهادات (510617)، وجامعة أسيوط (474250)، وجامعة الإسكندرية (444892)، وجامعة طنطا (398792)، وجامعة بنى سويف (293235)، وجامعة بنها (246127)، وجامعة الأزهر (236842)، وجامعة المنوفية (235995)، وجامعة كفر الشيخ (230929)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (215679)، وجامعة حلوان (192313)، وجامعة قناة السويس (167854).

كما ضمت قائمة الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية كلا من؛ (جامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة دمياط، وجامعة الفيوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة السادات، وجامعة المستقبل، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، وجامعة الملك سلمان، وجامعة مصر الدولية، والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة السويس، وجامعة سيناء، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة دراية، وجامعة النهضة، وجامعة بدر، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والمعهد التكنولوجي العالي، وجامعة الجلالة، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة حورس، وجامعة العريش).

وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة.

وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر أن المنهجية تعتمد في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، اعتماد التصنيف الإسباني ويبومتركس للاستشهادات المرجعية على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، معتمدًا على جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

وأكد المتحدث الرسمى على اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة؛ لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل بناءً على سُمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا.