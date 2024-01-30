سفيرة كولومبيا: تطور هائل في منظومة التعليم العالي المصرية

أشادت آنا ميلينا موتيوس، سفيرة كولومبيا في مصر، بالتطور الهائل والتوسع المتميز الذى تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع آنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا في مصر والوفد المُرافق لها؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وثمنت سفيرة كولومبيا الخُطوات التي تخطوها مصر لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر.

وأكدت سفيرة كولومبيا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرة إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين.



وأعربت سفيرة كولومبيا عن تطلعها لمزيد من التعاون مع دولة مصر خلال الفترة المقبلة.

آلية التحاق طلاب كولومبيا بمؤسسات التعليم العالي المصرية

بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الكولومبية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الطلاب الكولومبيين على الدراسة في الجامعات المصرية خاصة بعد التطور الكبير الذي تشهد المنظومة التعليمية في مصر وتنوع الجامعات والاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه يمكن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المصرية ضمن مبادرة "ادرس في مصر".

واتفق الجانبان على دراسة إمكانية تبادل الزيارات؛ للتوصل إلى أفضل السبل لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والكولومبية.

وحضر اللقاء من الجانب الكولومبي، أليخاندرو بوتيرو نائب رئيس البعثة، والدكتور عبدالخالق محمد إسماعيل مُنسق الشئون الثنائية.

وأكد وزير التعليم العالي الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل.

وألمح الدكتور أيمن عاشور إلى تنوع منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني والتكنولوجي.





ونوه وزير التعليم العالي بأهمية التعاون والشراكة بين مصر وكولومبيا فى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر.