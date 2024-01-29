أصغر مؤلفة في معرض الكتاب تعالج القضايا الاجتماعية بكتاب "العنف الأسري".. فيديو

قالت الطفلة خديجة عمر، أصغر كاتبة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، صاحبة كتاب "العنف الأسرى للطفل"، إنها منذ صغرها كانت تذهب إلى المعرض، وتقرأ كتب تنمي عقلها وذكائها، لافتا إلى أن كتابها عن العنف الأسرى يناقش قضية مهمة في المجتمع.



وتابعت، صاحبة كتاب "العنف الأسرى للطفل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "لازم نهتم بقضية العنف الأسري حتى نتمكن من تربية أجيال قوية، ليست مشوهة بالعنف".



وأضافت: "والدتي من شجعتنى على الفكرة، وتفاجئت بالكتاب، الذى يحتوى على أمور حياتية كثيرة عرفتها من المحيطين بى وأصدقائى وزملائى فى المدرسة، نتيجة تأثير العنف الأسرى على تحصيلهم الدراسي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استضافت قاعة ديوان الشعر في خامس أيام الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: الفرص والتحديات"، والتي جائت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة كل من الدكتور حسام الضمراني، والمهندس زياد عبد التواب، والمهندس محمد عبده الحارثي، وأدارها الدكتور محمد خليف.

في البداية قال المهندس محمد عبده الحارثي، إن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد الإنسان في ممارسة حياته بشكل أسهل، ومن هنا فأدوات الذكاء الاصطناعي غير مقلقه حتى فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، خاصه أنه يضيف على المعلومات ويعالج البيانات وبالتالي لا يمكن اتهامه بالاقتباس.



وأشار إلى أن كثير من المشروعات بدأت تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي لما تمثله من تسهيل أدوات العمل في العديد من المشروعات، فعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي أصبح يمكنه الانتهاء من بعض الأعمال دون الاعتماد على العنصر البشري، وهذا سيؤدي إلى زيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستخدم وتقديمها له بسهولة وهذا ما أدى إلى اعتماد العديد من المشروعات على الذكاء الاصطناعي من أجل التعرف على سلوكيات المستخدمين، وتقديم خدمات أفضل للمستخدم تتناسب معه.