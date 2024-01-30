"الجمل" رئيسًا للمجلس التنفيذي للاتحاد المهني العربي للبناء والأخشاب

انتخب المؤتمر العام التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب المقام بمعهد الدراسات العمالية بسوريا كل من: عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد، ورحيم الغانمي من العراق أمينا عاما للاتحاد وخلف حنوش من سوريا ومحمود الحياري من الأردن وخليفة البكت من ليبيا نواب الأمين العام.

جاء ذلك خلال فاعليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد المهني العربي للعاملين في البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، بمقر المعهد العربي للدراسات العمالية بسوريا.

شارك بالمؤتمر ممثلون 12 دولة عربية هي سورية ومصر ولبنان والسودان واليمن وفلسطين والعراق والبحرين والكويت وليبيا والأردن.

ناقش المؤتمر قضايا تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل كل في مجاله، وخاصة الصحة والسلامة المهنية، وقضايا التأمينات الاجتماعية، والاهتمام بالمرأة العاملة، ولجنة الشباب وتطوير العلاقات بين المنظمات العربية.

كما تطرق لتشجيع استخدام عقود العمل الجماعية وتبادل الخبرات بالتعاون مع الجهات العربية المختصة.

كما ناقش المؤتمر نشاط الأمانة العامة وإقرار التقرير المالي للاتحاد وواقع المنظمات القطرية التابعة له.

