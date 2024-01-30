عاجل
إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الجمل" رئيسًا للمجلس التنفيذي للاتحاد المهني العربي للبناء والأخشاب

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

انتخب المؤتمر العام التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب المقام بمعهد الدراسات العمالية بسوريا كل من: عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،  رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد، ورحيم الغانمي من العراق  أمينا عاما للاتحاد  وخلف حنوش من سوريا ومحمود الحياري من الأردن وخليفة البكت من ليبيا نواب الأمين العام.

txt

اتحاد عمال مصر: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية نال إشادة العالم (فيديو)

txt

رئيس اتحاد عمال مصر في ضيافة أيبيكو بالعاشر من رمضان

جاء ذلك خلال فاعليات  أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد المهني العربي للعاملين في البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، بمقر المعهد العربي للدراسات العمالية بسوريا.

شارك بالمؤتمر ممثلون 12 دولة عربية هي سورية ومصر ولبنان والسودان واليمن وفلسطين والعراق والبحرين والكويت وليبيا والأردن.

ناقش المؤتمر قضايا تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل كل في مجاله، وخاصة الصحة والسلامة المهنية، وقضايا التأمينات الاجتماعية، والاهتمام بالمرأة العاملة، ولجنة الشباب وتطوير العلاقات بين المنظمات العربية.

كما تطرق لتشجيع استخدام عقود العمل الجماعية وتبادل الخبرات بالتعاون مع الجهات العربية المختصة.

كما ناقش المؤتمر نشاط الأمانة العامة وإقرار التقرير المالي للاتحاد وواقع المنظمات القطرية التابعة له.
 

مواد متعلقة

توقيع اتفاقية تعاون مع مجمع عمال مصر لتدريب طلاب بنى سويف

اتحاد عمال مصر يكشف مفاجأة عن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات (فيديو)

رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترول
الجريدة الورقية