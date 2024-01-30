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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تطور صادرات الجلود في مصر (شاهد)

الجلود
الجلود

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تطور صادرات الجلود بمصر، حيث تم تطور صادرات الجلود بمصر على النحو التالي:

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"آيه خديوي".. تغزو حرف الرجال وتغزل أروع الجلود

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تدشين مشروع " قدرة " لتعليم السيدات صناعات الجلود بمركز شباب دجوى ببنها

- يشهد قطاع الصناعات الجلدية تطورًا ملحوظًا في صادراته خلال عام 2023.
- نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
- ارتفعت الصادرات بنسبة 14% لتسجل 100 مليون دولار.
- تستهدف زيادة سنوية ثابتة في الصادرات للصناعات الجلدية بالرغم من الظروف والتحديات الحالية.
- تنظيم ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة.
- بحث التحديات التي تواجه القطاع خلال المعرض وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة.

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