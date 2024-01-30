تطور صادرات الجلود في مصر (شاهد)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تطور صادرات الجلود بمصر، حيث تم تطور صادرات الجلود بمصر على النحو التالي:

- يشهد قطاع الصناعات الجلدية تطورًا ملحوظًا في صادراته خلال عام 2023.

- نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

- ارتفعت الصادرات بنسبة 14% لتسجل 100 مليون دولار.

- تستهدف زيادة سنوية ثابتة في الصادرات للصناعات الجلدية بالرغم من الظروف والتحديات الحالية.

- تنظيم ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة.

- بحث التحديات التي تواجه القطاع خلال المعرض وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة.