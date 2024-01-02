تدشين مشروع " قدرة " لتعليم السيدات صناعات الجلود بمركز شباب دجوى ببنها

برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتورة نجلاء الفرماوى.

دشن مركز شباب إشراف دجوى ببنها برئاسة الدكتور ابراهيم ابو الريش رئيس مجلس إدارة المركز مبادرة مجتمعية تحت مسمى مبادرة " قدرة " لتعليم السيدات والفتيات على صناعات الجلود ومن بينها صناعات الحقائب والحافظات الجلدية والأحزمة وغيرها من المنتجات وذلك بحضور عدد من الشركاء المجتمعيين من بينهم رشا الصياد وانتصار الشال وعبد الباسط الجاويش أعضاء مبادرة قدرة.



وقالت الدكتورة نجلاء الفرماوى مدير مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية أن المشروع ضمن المشاريع والمبادرات التي تتبناها محافظة القليوبية برعاية اللواء عبد الحميد الهجان وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف إحداث نقلة فكرية ومجتمعية واقتصادية للمرأة الريفية من خلال خلق فرص عمل حقيقية من خلال التطبيق العملي لما تدربوا عليه .



مشيرة إلى أنه سيتم تبنى اعمال المتدربات وعمل معارض تسويقية لهم من خلال صندوق تمويل المشروعات ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات .



واضافت أن المحافظة بدورها تثمن مثل تلك المشروعات وخاصة التى تشارك فيها من اسمتهم من " البطلات" من السيدات.