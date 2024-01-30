عقب التهديد الأمريكي بالثأر من إيران.. الصين تتخوف من دوامة انتقام الشرق الأوسط

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين في قاعدة في الأردن واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالى أربعة أشهر.

وأثار الهجوم مخاوف من تصعيد إضافي في النزاع، وفقا لفرانس برس.

وأفادت بكين الثلاثاء بأنها "أخذت علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية"، بحسب فرانس برس.

وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "أخذنا علما أيضا بأن إيران أعلنت أن لا علاقة لها بالهجوم".

وأضاف "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس.. لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".



وشددت إيران على أن لا علاقة لها بالهجوم ونفت الاتهامات الأميركية لها بدعم الفصائل التي تقف وراء هجوم الأحد على قاعدة حدودية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.



وتابع أن "الوضع في الشرق الأوسط حاليا معقّد وحساس للغاية".

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين الاثنين أن واشنطن "لا تسعى لحرب مع إيران".

وأضاف أنه مع ذلك، فإن الهجوم "شكّل تصعيدًا ويتطلب ردًا".