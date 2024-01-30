انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية في الفيوم

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم ، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، والتى تستمر حتى 7 فبراير القادم.

ويهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

ويشمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال والتواصل الفال"، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، وحقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية" والعدالة الاجتماعية في المجتمع، وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.

لقاء خدمة المواطنين

على جانب اخر وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والمهندسة جيهان حسن مدير عام ري شرق الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و "بوابة معاً للخير"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

2

3

4

6

7