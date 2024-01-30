وزيرة التخطيط تصل الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية

وصلت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. رافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ومن المقرر أن تقوم وزيرة التخطيط اليوم بافتتاح مقترح الجذب السكاني الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، كما ستتفقد الوزيرة العاصمة الإدارية للمحافظة وحديقة 30 يونيو، بالإضافة إلى تفقد مشروع واحة الحرير والصوب الزراعية.

كما تشمل المشروعات التي ستفتتحها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ افتتاح قرية بشاري خير الوادي الجديد (المرحلة الأولى 220 منزل)، فضلا عن تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وكانت المحطة الأولى من زيارة د. هالة السعيد إلى محافظة الوادي الجديد تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.