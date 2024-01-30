الأثري حسين عبدالبصير يجذب رواد المعرض بـ"سحر الصعيد" و"الأساطير المصرية القديمة"

استطاع الدكتور حسين عبدالبصير الاثري الشهير مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية جذب رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر مؤلفاته المتعددة التى تستعرض التاريخ القديم ومن بين مؤلفاته " الأساطير المصرية القديمة" الصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع ويقول عنه مؤلفه الاثري الكبير:" ان هذا الكتاب هو رحلة مثيرة لمعرفة وفهم معتقدات المصريين القدماء عبر آلاف السنين فهم اساطيرهم المثيرة وعقائد الدفن لديهم واسرار عاداتهم الجنائزية وكتبهم الدينية وفى هذا الكتاب سيتعرف القارئ باختصار على قصة الدين المصري القديم عبر التاريخ وحكايات الآلهة المصرية القديمة.

وأشار "عبدالبصير "إلى أن المصريين القدماء آمنوا بوجود قوة إلهية لها القدرة على الخلق والإبداع أوجدت كل الكائنات والأشياء منذ البداية واعلت من شأن الوجود وقضت على العدم واقرت النظام وانهت الفوضى وكل ذلك لتمكين الإنسان من العيش على الأرض لازمنة عديدة ومن أجل ذلك اخترع المصريون القدماء حكايات تفسر وتشرح قصة الخلق والعلاقة بين الآلهة المختلفة.



أما الكتاب الثاني فهو " سحر الصعيد" الصادر عن دار"كتوبيا" للنشر والتوزيع وهو رحلة مثيرة بين اثار صعيد مصر الساحرة حيث الجمال والغموض والسحر والتاريخ وروعة الفن وعظمة العمارة وعراقة الحضارة.

وسوف ينبهر الزائر إلى الصعيد بضخامة معابد الكرنك وجمال معبد الأقصر وأسرار وادى الملوك ووادى الملكات.

د. حسين عبدالبصير كاتب وعالم اثري مصري يشغل حاليا منصب مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.شارك في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي أنتجتها الحفائر الأثرية الخاصة بالبعثات المصرية والأجنبية في مواقع أثرية عديدة وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية محليا وعالمياً كما أصدر عددا كبيرا من الروايات والقصص وقصص الاطفال باللغة العربية والإنجليزية.