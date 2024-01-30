تدريب لأئــمة قــنا على قواعد النحو

نظمت كليه الآداب دورة تدريبية لتعليم فنون اللغة العربية وأهمية النحو في الخطابة والفتوى للائمة والخطباء بمديرية أوقاف قنا.

وبحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا والدكتور عبد الله حارث رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف قنا.

نقل الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب تحيات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة للحضور وأشار أن الهدف من هذه الدورة هو تنميه مهارات اللغة العربية وآدابها لدى الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف قنا.

كما أشاد الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بدور جامعة جنوب الوادي وانفتاحها على المجتمع وهذه هي رسالة الجامعة.

وأضاف أن هذه الدورة إنما تأتي للنهوض بالأئمة والخطباء مما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني خال من الغلو والتطرف.

وأكد الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب إلى ضرورة تعلم علوم اللغة العربية لمن يريد التفقه في الدين حيث إن معاني الأحاديث والآيات لا يتم فهمها إلا بفهم علوم النحو وأيضا الأحكام الفقهية مبنية على الفهم الدقيق لعلوم اللغة وبخاصة النحو.

كما تناول وكيل كليه الآداب الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية التي يقع فيها الخطباء على المنابر وأوصى بضرورة تصحيح هذه الأخطاء وأيضا الوسائل التي تمكن الخطيب من التمكن في اللغة والتحدث بلغة فصيحة وسليمة نحويها.