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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

افتتاح قاعة "ابن سينا" في كلية العلوم جامعة القاهرة بعد التطوير

افتتاح قاعة ابن سينا
افتتاح قاعة ابن سينا

افتتحت كلية العلوم جامعة القاهرة قاعة ابن سينا بمبنى النبات القديم بالكلية بعد تطويرها لتتواكب القاعة المطورة مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي وبالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس كلية العلوم.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية. 

تطوير قاعة "ابن سينا" في جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن قاعة ابن سينا بعد تطويرها أصبحت تتضمن 3 قاعات هي: القاعة التفاعلية الرئيسة للندوات والسمينارات والمؤتمرات وتم تزويدها بأحدث تقنيات العرض والصوت، وقاعة التعلم التشاوري لورش العمل والتدريب، والقاعة الثالثة للتحكم الصوتي والضوئي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قاعة المكتبة الرقمية لتسهيل مهمة الباحثين في البحث في قواعد بيانات الكلية للدوريات والرسائل العلمية.
 

و قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن عملية التطوير لقاعة ابن سينا تمت في ضوء المعايير الحديثة للجامعات تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية وطبقا لرؤية مصر 2030 لرفع كفاءة العملية التعليمية من أجل مساعدة الكلية على الانتقال من برامج التعليم التقليدي إلى برامج التعليم التفاعلي والمدمج والهجين وغيرها، لتلبية متطلبات سوق العمل في تقديم تعليم وتدريب متميز وتعزيز مهارات طلاب الكلية وخريجيها، والمساعدة في النقل المباشر (أونلاين) لجميع البرامج التدريبية والبرامج الدراسية الحديثة لمرحلة البكالوريوس مثل برنامج علوم تكنولوجيا البيئة، وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وبرنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي، وبرنامج الفيزياء الحيوية الطبية، والبرامج الحديثة لمرحلة الدراسات العليا مثل دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة.

شهد الافتتاح، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، فى حضور وكلاء كلية العلوم الحاليين والسابقين، ورؤساء الأقسام ومديري المراكز والوحدات بالكلية، كما حضر الافتتاح السفير عبد العزيز مطر مندوب المملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية، والقنصل سلطان السبيعي قنصل المملكة العربية السعودية بمصر.

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