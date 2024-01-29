الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية، وقع اللواء أح  سامى مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتبادل الإستشارات الفنية فى العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى الإرتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية. 
 

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالعام الميلادى الجديد

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القوات المسلحة لـ"البابا تواضروس": وحدتنا هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا


حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة القاهرة .

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