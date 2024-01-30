البرتقال ب7 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، توافر المعروض وإستقرار الأسعار، وذلك بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار بعض الأصناف، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر الرئيسية والسويقات الفرعية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها.

وتصدرت البطاطس والطماطم قائمة انخفاض الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 9 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات و25 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و20 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة و20 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

كيلو الموز ب12 جنيها.. أسعار الفاكهة في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها وكيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و 40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

وفي سياق آخر نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.