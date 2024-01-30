النائبة الوفدية سوسن حافظ تطالب بدمج ذوى الهمم بالمدارس العامة بالإسكندرية

يحظى ذوى الهمم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وتوجيهات مباشرة، إضافة إلى حزمة من التشريعات التي تساهم في تحقيق هذا الأمر،

وتقدمت النائبة الوفدية سوسن حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق وسيدى جابر بالاسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن دمج طلاب ذوي الهمم في المدارس العامة على مستوى الجمهورية.



وقالت سوسن حافظ، إنه على وزارة التعليم تفعيل خطتها بشأن دمج الطلبة ذوي الهمم بالمدارس العامة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال تيسير فرص الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع أعمار هؤلاء الطلبة بالمدارس، وتعزيز الإجراءات التي تجعل المدرسة مجهزة لهم قدر الإمكان.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تكييف المناهج الدراسية في المدارس، لكي تتناسب مع قدرات وإمكانات الطلبة من ذوي الهمم فكريا واستيعابا حتى تسهل أسس الدمج لهم في المدارس الأخرى، مع الطلاب العاديين.بالاضافة إلى تكييف المناهج لكي تتناسب مع قدرات الطلبة حتى تسهل أسس الدمج .