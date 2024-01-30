مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

لقى شاب بالفيوم مصرعه واصيب اخر فى حادث تصادم بطريق شدموه بمركز إطسا .تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة . واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اطسا بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة إجرة بدراجه ناريه وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره علي السيارة والدراجة فاصطدما مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة وإصابة شخص آخر ، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعه بطريق شدموه ، وتبين مصرع شاب يدعي " معاذ حمادة عبد الدايم " 24 عاما من عزبة الخوري البحري بدائرة مركز اطسا ، وإصابة " م .ط " مصاب بنزيف بالمخ ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي وتم ايداعي المصاب بقسم العنايه المركزه بالمستشفي لخطورة حالته

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بتسليم جثمان المتوفي وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالشواشنة، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة آلتي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق جبل سعد بمركز الشواشنة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة آلتي تولت التحقيق.

وفي حادث اخر لقي مواطن بالفيوم مصرعه واصيب اخر، أثر وقوع إنفجار خلال قيامه بتصنيع ألعاب نارية "بمب وصواريخ" بمنزله بقرية النزلة، التابعة لمركز الشواشنة، بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.