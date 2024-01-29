ظهرت الآن .. بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم ورقم الجلوس حصريًا [ giza ]

ظهرت الآن .. بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حصريًا [ giza ]

ظهرت الآن .. بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حصريًا [ giza ] ، واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألفا 766 طالبا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

ترتيب الإدارات التعليمية

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول - الهرم، الثاني - الدقي، الثالث -العجوزة، الرابع - 6 أكتوبر، الخامس - الشيخ زايد، السادس - الصف، السابع - الوراق، الثامن - جنوب الجيزة، التاسع - العمرانية، العاشر - شمال الجيزة، الـ11 - البدرشين، الـ 12 - العياط، الـ 13 - حدائق أكتوبر، الـ 14 - منشاة القناطر، الـ 15 - أطفيح، الـ 16 - بولاق الدكرور، الـ 17 - الحوامدية، الـ 18 - كرداسة، الـ 19 - أوسيم ، الـ 20 - أبو النمرس، والـ 21 - الواحات البحرية.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.

هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمو،ر متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة من خلال الطرق التالية:

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وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة أيضًا في المدارس، حيث سيتم وضع كشوف النتائج في المدارس، ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول عليها.

مؤشرات نجاح الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة، مؤشرات نجاح الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، وتمثلت في التالي:

وأكد أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة، أن مؤشرات نجاح الشهادة الإعدادية 2024 لهذا العام مبشرة جدا، حيث انخفضت نسبة الغياب عن الامتحانات عن العام الماضي، كما أن مستوى أداء الطلاب كان جيدًا.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب والطالبات.