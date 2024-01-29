الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم،نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس تثير فضول العديد من أولياء الأمور والطلاب في الصف الثالث الإعدادي. يقوم العديد منهم بالبحث عن موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة أكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع.

عندما تتم الموافقة على النتائج من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، سيتم الإعلان عنها رسمياً. يُفترض أن يكون بإمكان جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجتهم باستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

وتعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ سوف تعلن عبر صفحتها الرسمية عن طرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140