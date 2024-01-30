اجواء شتوية باردة وغيوم بالإسماعيلية

تشهد الأجواء بالاسماعيليه اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، حيث تواصل درجات الحرارة تسجيل تراجعا وتصل درجة الحرارة العظمى على الاسماعيلية اليوم 16 درجة مئوية والصغرى 10 مئوية.مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة .وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 50%.

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أية طواريء ناتجة عن موجة تقلبات الطقس التي تشهدها الإسماعيلية حاليا.

وقال المدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها .وذلك نتيجة لموجة الطقس المتقلب التى أدت الى زيادة سرعه الرياح المختلطة بالأتربة فى بعض المناطق .

وأكد أن هناك متابعة للموقف من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وتعليمات للتعامل الفورى مع الأزمات بكافة أنواعها.

