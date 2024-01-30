نائب وزير الخارجية الروسي: الهند مهتمة بالتعاون الدفاعي معنا

قال نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو إن الهند لا تزال مهتمة بالتعاون الدفاعي مع روسيا.

وأضاف رودينكو: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات (حول عدم رغبة نيودلهي في التعاون مع موسكو).. إن شركاءنا الهنود -كما كان الحال من قبل- مهتمون بالتعاون، بما في ذلك في هذا المجال".

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، فإن هذه التصريحات الروسية جاءت بعد تقارير منشورة قالت إن نيودلهي تريد أن تنأى بنفسها عن التعاون مع موسكو في هذا المجال.

وحسب "تاس"، فإنه في وقت سابق، قال مصدر في دوائر الدفاع في نيودلهي إن الدول الغربية تسعى لإقامة تعاون عسكري تقني مع الهند، في حين أن موسكو ونيودلهي تتمتعان بعلاقات قوية في المنطقة لفترة طويلة وتنتقلان بها إلى مستوى أكبر.

ولطالما كانت الهند واحدة من أكبر المشترين للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية؛ ومع ذلك، فقد ذكرت تقارير غربية أن هناك مساعٍ لمنع الهند من إبرام عقود صناعة دفاعية كبرى مع روسيا.