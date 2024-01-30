ضياء السيد: اتحاد الكرة كان هدفه تطفيش جهاز كيروش من أول يوم

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، منذ نجاحه من اليوم الأول حاول تطفيش جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق، من المنتخب الوطني.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هدف المجلس كان هو رحيل الجهاز الفني خاصةً أن أحمد مجاهد الرئيس السابق، هو من أتى به".

وأضاف ضياء السيد: "مجلس جمال علام حاول تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام عن وجود أزمات في الجهاز الفني وهو لم يكن صحيح، لدرجة أن كيروش دخل في حالة غضب وأكدت له أنها أساليب معروفة، وجلسة التجديد التي ظهرت للإعلام كانت جلسة تطفيش وليس تجديد الثقة، وهو ما فهمه كيروش ورحل من الجلسة بعد ربع ساعة تقريبًا".











