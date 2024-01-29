Meta تقدم بياناتها إلى باحثين خارجيين في مركز العلوم المفتوحة

تتعاون ميتا مع مركز العلوم المفتوحة (COS) لبدء برنامج تجريبي يدرس "الموضوعات المتعلقة بالرفاهية".

يبدو أن البرنامج سوف يتعمق في بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، ولكن على أساس طوعي، كما تقول COS إنها ستستخدم مجموعة بيانات "الحفاظ على الخصوصية" المقدمة من Meta للدراسة. وتقول الوكالة إن الدراسة يجب أن تساعد الناس على فهم "كيف يمكن أو لا تؤثر العوامل المختلفة على الرفاهية وتوجيه المحادثات المثمرة حول كيفية مساعدة الناس على تحقيق النجاح".

لا تزال تفاصيل الدراسة غامضة، لكن COS تقول إنها ستستخدم "أنواعًا جديدة من عمليات البحث" مثل التسجيل المسبق ومراجعة النظراء المبكرة. وهذا الأخير مهم، لأنه يرسل أسئلة البحث المقترحة لمراجعة النظراء قبل إصدارها للمشاركين في الدراسة. من المفترض أن يساعد هذا في تجنب التحيز والتأكد من أن الأسئلة مفيدة بالفعل. وتقول الوكالة أيضًا إنه سيتم نشر جميع النتائج و"ليس فقط تلك التي تؤكد فرضية الشخص أو تدعم النظرية السائدة".

أما دراسة غير علمية بالمرة عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استخدامها ولو لعشر دقائق يحول أي دوبامين في دماغي إلى مستنقعات حزن من "القصة التي لا تنتهي". يمكن أن تكون هي نفسها. ليس سراً أن وسائل التواصل الاجتماعي هي في الأساس مصنع يخلق القلق العقلي، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال والمراهقين.

فلماذا الإعلان عن هذه الشراكة اليوم من بين كل الأيام؟ قد يكون الأمر محض صدفة، لكن التوقيت مضحك بالتأكيد. من المقرر أن تدلي شركة Meta بشهادتها هذا الأسبوع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول فشلها في حماية الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok وSnap وX. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج وTikTok الرئيس التنفيذي شو زي تشيو هم المشاركون على استعداد في هذه الشهادة. كان لا بد من استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة Snap Evan Spiegel والرئيس التنفيذي لشركة Discord جيسون سيترون والرئيس التنفيذي لشركة X Linda Yaccarino رسميًا.

ومع ذلك، لدى Meta سجل حافل بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء. بعد كل شيء، يتم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل 41 ولاية بدعوى الإضرار بالصحة العقلية لمستخدميها الأصغر سنا. تزعم الدعوى أن شركة Meta كانت تعلم أن ميزاتها "التي تسبب الإدمان" كانت سيئة للأطفال وتعمدت تضليل الجمهور بشأن سلامة منصاتها.

تزعم الوثائق غير المختومة من الدعوى أن شركة ميتا "كانت تطمع وتلاحق" الأطفال دون سن 13 عامًا وكذبت بشأن كيفية تعاملها مع حسابات القاصرين بمجرد اكتشافها، وغالبًا ما تفشل في تعطيل هذه الحسابات مع الاستمرار في جمع البيانات. سيكون هذا انتهاكًا صارخًا لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت لعام 1998.

وتزعم دعوى قضائية أخرى أن خوارزميات فيسبوك وإنستغرام سهلت التحرش الجنسي بالأطفال، حيث تشير الشكوى إلى أن وثائق ميتا الداخلية الخاصة تقول إن أكثر من 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا. تم اختيار خوارزمية "أشخاص قد تعرفهم" الخاصة بفيسبوك كقناة أساسية لربط الأطفال بالمفترسين. تزعم الشكوى أن Meta لم تفعل شيئًا لوقف هذه المشكلة عندما اتصل بها الموظفون المعنيون.

مع أخذ كل هذا في الاعتبار، لا يتطلب الأمر حقًا إجراء دراسة لإدراك أن "رفاهية" المستخدمين ليست بالضبط الشيء الأكثر أهمية في أذهان الرؤساء التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، إذا كان البرنامج يساعد هذه الشركات على التحرك في الاتجاه الصحيح، فهذا أمر رائع بالتأكيد. وتقول COS إن الدراسة ستستغرق عامين، وأنها لا تزال في مراحل التخطيط المبكرة. سنعرف المزيد في الأشهر المقبلة. في هذه الأثناء، يمكنك مشاهدة الرئيس التنفيذي زوكربيرج وجميع الآخرين يدلون بشهادتهم أمام الكونجرس يوم الأربعاء الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.