إنبي يتخطى الشمس وفاقوس ويتصدر مجموعته بدوري تنس الطاولة

حسم الفريق الأول لنادى إنبى فى تنس الطاولة " رجال" المركز الأول فى المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز "أ" ، وذلك بعد تحقيق الفوز على أهلى فاقوس و الشمس بنتيجة 0/3 ، ضمن منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز.



ونجح فريق نادى إنبى لتنس الطاولة فى تقديم أداء متميز طوال مشواره ببطولة الدورى ، حيث حقق الفريق الفوز فى جميع مبارياته وتصدر مجموعته عن جدارة وإستحقاق ، فى ظل سعى الفريق لحصد لقب بطولة الدورى خلال هذا الموسم الإستثنائى .

وكان قد نجح فريق نادى إنبى مع مطلع العام الجارى فى تحقيق بطولة القاهرة للمرة الأولى بتاريخه ، بعد تغلبه على الأهلى محتكر البطولة طوال تاريخها ، بعد تقديم أداء مميز مكن رجال إنبى من حصد لقبهم الأول ، جدير بالذكر بأن مجلس اداره النادي مهتم بتطوير منظومه تنس الطاوله بالنادي من خلال التوسع في قاعده اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الاجهزه الفنيه و الاداريه العامله مع الفريق .