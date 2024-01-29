الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يتخطى الشمس وفاقوس ويتصدر مجموعته بدوري تنس الطاولة

فريق إنبي لتنس الطاولة
فريق إنبي لتنس الطاولة

حسم الفريق الأول لنادى إنبى فى تنس الطاولة " رجال" المركز الأول فى المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز "أ" ، وذلك بعد تحقيق الفوز على أهلى فاقوس و الشمس بنتيجة 0/3 ، ضمن منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز.

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ونجح فريق نادى إنبى لتنس الطاولة فى تقديم أداء متميز طوال مشواره ببطولة الدورى ، حيث حقق الفريق الفوز فى جميع مبارياته وتصدر مجموعته عن جدارة وإستحقاق ، فى ظل سعى الفريق لحصد لقب بطولة الدورى خلال هذا الموسم الإستثنائى .
وكان قد نجح فريق نادى إنبى مع مطلع العام الجارى فى تحقيق بطولة القاهرة للمرة الأولى بتاريخه ، بعد تغلبه على الأهلى محتكر البطولة طوال تاريخها ، بعد تقديم أداء مميز مكن رجال إنبى من حصد لقبهم الأول ، جدير بالذكر بأن مجلس اداره النادي مهتم بتطوير منظومه تنس الطاوله بالنادي من خلال التوسع في قاعده اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الاجهزه الفنيه و الاداريه العامله مع الفريق .

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