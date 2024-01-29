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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن

صلاح محسن
صلاح محسن

فسخ الأهلي تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. 

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وأعلن الأهلي أن القرار بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام..

وأضاف الأهلي في بيان رسمي :" في ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".

وانضم صلاح محسن للأهلي في شهر يناير 2018 قادماً من إنبي في صفقة تكلفت 40 مليون جنيه.

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