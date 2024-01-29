اقرأ غدًا| "اليوم.. الوفد يعقد اجتماعًا مهمًا حول كيفية إنقاذ الاقتصاد"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “اليوم.. الوفد يعقد اجتماعًا مهمًا حول كيفية إنقاذ الاقتصاد”.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ عبدالسند يمامة: عرض خطة الإنقاذ على النسخة الثانية من الحوار الوطني

ـ الرئاسة الفلسطينية تشكر “الوفد”

ـ عودة قوية للحوار الوطني.. والأولوية للاقتصاد

ـ الأمانة الفنية تستقبل تصورات المشاركين حتى 11 فبراير

ـ مصر والأردن تحذران من التصعيد العسكري ففي غزة

ـ 3 أشهر مهلة أخيرة للمصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات

ـ الدبابات الصهيونية تفرم الفلسطينيين في مخيمات النزوح

ـ تفجير المنازل وزراعة الألغام في المنطقة العازلة