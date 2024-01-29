نائب "المحطات الذرية السابق" يكشف سبب إيقاف مبارك المشروع النووي المصري

قال الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن ملف توليد الكهرباء من الطاقة النووية بدأ منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يسعى إلى اعتماد القاهرة على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، من خلال توطين الطاقة النووية، وتحول مصر لدولة صناعية كُبرى.

وتابع "عبد النبي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن مصر دخلت في مناقصة في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1964 لشراء محطة نووية، ولكن الأمر لم ينتهِ، وفي عهد السادات دخلت مصر مناقصة عالمية لشراء محطة للطاقة النووية، وفازت ألمانيا بالمناقصة، ولكن عندما جاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للحكم قام بإلغاء فكرة توليد الطاقة الكهرباء من الطاقة النووية بعد انفجار أحد المفاعلات النووية في تشرنوبل.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم، قام بإعادة الحلم النووي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن محطات الطاقة النووية يه قرار سياسي قبل أن تكون قرار فني، خاصة وان شراء محطات الطاقة النووية لا يحدث إلا بالأمر المباشر، مشيرًا أن موقع الضبعة الخاص بالمفاعلات النووية تم اختياره منذ الثمانينيات، ولم يتم إنشاء مشروع الضبعة للطاقة النووية إلا بفعل إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.