أمم أفريقيا.. السنغال يتقدم على كوت ديفوار بهدف ديالو في الشوط الأول

أنهى منتخب السنغال الشوط الأول من مباراته امام كوتديفوار متقدماً بهدف دون رد في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم افريقيا.

بدأ المنتخب السنغالي المباراة بقوة ونجح في خطف هدف مبكر منذ الدقيقة الثالثة عن طريق نجمه حبيب ديالو.

تسبب الهدف المبكر في إرتباك واضح بصفوف المنتخب الإيفواري ليفرض اسود السنغال سيطرتهم على اللقاء.

بمرور الوقت تحسن أداء منتخب كوتديفوار وحاول إعادة تنظيم صفوف وبدء رحلة البحث عن هدف التعديل.

حاول المنتخب الإيفواري من خلال انطلاقات سيكو فوفانا من الخلف مباغتة الدفاع السنغالي في أكثر من محاولة الا أنها مرت دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس ميندي لتنته أحداث الشط بنتيجة 1-0.