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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمباراة السنغال.. ثلاثي ناري في الهجوم

كوت دايفور
كوت دايفور

أعلن جان لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار التشكيل الأساسي الذي سيخوض به عن مباراته أمام السنغال المقرر لها مساء اليوم الإثنين على ملعب شارلس كونان باني، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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وجاء تشكيل كوت دايفور كالتالي..

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط : سيكو فوفانا، فرانك كيسي، عمر دياكيني.

خط الهجوم: ماكس جراديل، سيمون أدينجيرا، نيكولاس بيبي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة كوت ديفوار والسنغال  الفائز من مباراة مالي وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة. 
 

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