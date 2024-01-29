الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ما كفاية".. شاهد

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "ما كفاية"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" .

https://www.instagram.com/reel/C2sRhp1Nppy/?igsh=ZnBwZGFlcWc2dWl0

نشر محمد الشرنوبي، مقطعا من الأغنية وعلق عليه، قائلاً: "استنوا أغنية ما كفاية يوم الأربعاء على كل المنصات".

أغنية كان نفسي


وطرح مؤخرا محمد الشرنوبي، أغنية «كان نفسي»، عبر قناته على «اليوتيوب» من أشعار مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح.

محمد الشرنوبي 

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي أشوفني أكون عارفني والسنينطول السنين جايبة جديد

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محمد الشرنوبي يطلق البرومو الرسمي لأغنية "ما كفاية".. (فيديو)

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