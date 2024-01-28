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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد الشرنوبي يطلق البرومو الرسمي لأغنية "ما كفاية".. (فيديو)

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أطلق الفنان محمد الشرنوبي، البرومو الرسمي لأحدث أعماله الغنائية تحمل عنوان "ما كفاية"، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور 'إنستجرام"، والمفترض طرحها الأيام المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/C2pfhqYtwVi/?igsh=bGEybmhyaTJqcDVm

نشر محمد الشرنوبي البرومو الدعائي للأغنية، معلقا: "ما كفاية قريبا".

محمد الشرنوبي 

أغنية كان نفسي


وحقق محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا بأغنية "كان نفسي"، والذي طرحها مؤخرا عبر قناته على "اليوتيوب" من أشعار مصطفى ناصر، من ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي أشوفني أكون عارفني والسنينطول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت

والسلام كان نفسي أفهم قبل ما أبقى كبرت ع العلام

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