باختصار

الإثنين 29/يناير/2024 - 10:24 م 1/29/2024 10:24:27 PM

يواصل الاحتلال الإسرائيلى ممارساته الاستفزازية بحق الغزيين متجاهلا الحراك الدولى تجاه ما يحدث من جرائم حرب فى القطاع، وكأن الأمر لا يعنيه فى شيء على طريقة «قولوا ما تشاؤون ونحن سنفعل ما نريد»، ويزيد من وتيرته الاستعمارية فى محاولة من جانبه لتحقيق أهدافه المزعومة الـ115 يوما حتى الآن.

كشف موقع «إكسيوس» الأمريكى الأول من أمس الأحد، أن 12 وزيرا إسرائيليا معظمهم من حزب الليكود المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو شاركوا فى مؤتمر الاستيطان فى غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى خلال المؤتمر بعودة الاستيطان إلى قطاع غزة وضرورة فرض إسرائيل سيطرتها على الأرض وتشجيع الهجرة إليها وتشريعها قانون الموت للمخربين والعمل على تشجيع أهل غزة على مغادرتها.

والأهم من ذلك هو ما ادعاه بن غفير خلال المؤتمر أن هذه الأرض – غزة – تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة الإسرائيلية اتخاذ القرارات اللازمة من أجل ذلك.

ورغم نظرة التفاؤل التى أبداها البعض من قرار محكمة العدل الدولية، فإن الحقيقة تؤكد أن تلك القرارات بالنسبة لإسرائيل والعدم سواء، وأنها لا ترى منها إلا قرارا واحدا يتعلق بضرورة إفراج حماس على الرهائن الإسرائيليين لديها، ولا يعيرون انتباها لبقية القرارات والإجراءات الفورية وكأنها غير موجودة.

الدليل على ذلك لا يحتاج إلى جهود لإثباته، فقد ارتكب الاحتلال خلال الـ48 ساعة اللاحقة لقرار المحكمة الدولية وفقا للمكتب الإعلامى لغزة يوم الأحد الماضي، 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا فى خان يونس، كما قام بتنفيذ جرائم إعدام ميدانى بحق الفلسطينيين ما يؤكد ارتكابه جرائم إبادة جماعية جديدة وتطهيرا عرقيا بشكل واضح فى تحد سافر لمحكمة العدل الدولية بل وللعالم أجمع.

وحال جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم بين الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدنى والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الملقاة جثامينهم فى الشوارع والطرقات عرضة للحيوانات الضالة بالمخالفة لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية فى جرائم جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحالك السواد فى الإبادة الجماعية.

هذه الجرائم الإنسانية لا تتحملها إسرائيل وحدها، بل يتحملها معها الراعى الأمريكى للإرهاب فى الشرق الأوسط، والدول الكبرى الـ9 التى أوقفت دعمها للأونرو لتضييق الخناق على الغزيين ومحاولة التخلص منهم بأسرع وقت عن طريق استخدام سلاح التجويع ليقضى على من فر بعمره من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا، فهؤلاء أعطوا لإسرائيل ضوءا أخضر وتصريحا مفتوحا بالقتل والتدمير والإرهاب.

وارتفعت وتيرة دوران عداد الشهداء الفلسطينيين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية – الأحد – حيث ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والأرقام قابلة للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام بل الساعات المقبلة.

من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال أن «الحرب فى غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع»، وقال فى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جرنال» أن تحقيق الأهداف فى الحرب سوف يستغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير الموصل العراقية التى تعد أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق.

باختصار.. إسرائيل مستمرة فى القتل والتدمير ولا سقف ولا حدود لديها، ولن يوقفها الصريخ والعويل والتنديد، ولا حتى قرارات المحكمة الدولية فيما تعتزم فعله فى غزة، حتى إذا تحولت قرارات المحكمة إلى مجلس الأمن فإنها تدرك أن الفيتو الأمريكى سيكون لها بالمرصاد، وسوف ينزع منها «الدسم» لتصبح بلا جدوى وربما كان فى انتظارها أكثر من فيتو فى مواجهة العدل الدولية انتصارا للهولوكوست الصهيوني، لذا فإنها تفعل ما تشاء دون خوف.

تبقى كلمة.. اختراق القوانين الإنسانية مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى كله بلا استثناء بما فيه مجلس الأمن، لذا فإن الجميع مطالبون باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة وسريعة تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة فى أمر محكمة العدل الدولية والوقف الفورى لحرب الإبادة التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى.

قرار بعض الدول بتعليق تمويل الأونروا فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الأشقاء فى غزة يعظم الكارثة الإنسانية التى يعيشها الغزيون ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، ويعد وصمة عار على جبين العمل الإنسانى الدولي، وتحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية.. اللوبى الصهيونى حول العالم ينشط بقوة مستغلا الضعف والهوان الذى أصاب الأمتين الإسلامية والعربية.

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