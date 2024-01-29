كأس موسم الرياض.. تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام انتر ميامي الامريكي

أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني البرتغالي لفريق كرة القدم الأول بنادي الهلال السعودي، تشكيل اللاعبين لمواجهة إنتر ميامي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ويدخل الهلال السعودي مباراة اليوم امام انتر ميامي الامريكي في غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة في كأس آسيا وكأس أمم إفريقيا، لكن باقي نجومه الأوروبيين يتواجدون في التشكيل الأساسي.

تشكيل الهلال أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض



في حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، رينان لودي.

في خط الوسط : ميشيل ديلجادو، مالكوم، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

في الهجوم: عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش.