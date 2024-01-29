ميسي يقود إنتر ميامي أمام الهلال السعودي في كأس موسم الرياض

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تشكيل مواجهة الهلال السعودي، في مباراة موسم الرياض 2024.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تشكيل إنتر ميامي في المباراة التي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم.

ويزامل ميسي في إنتر ميامي كل من؛ لويس سواريز، و جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

تشكيل إنتر ميامي أمام الهلال في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: دارك كاليندير.

الدفاع: توماس أفيليش، كريفستوف، نوح آلين.

وسط الملعب: أندريه يدلين، جراسيل، سيرجيو بوسكيتس، رويز، جوردي ألبا.

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي أمام نظيره إنتر ميامي على ملعب كينجدوم أرينا، في مدينة الرياض السعودية، وتنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.