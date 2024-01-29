موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستئناف منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بملاقاة شباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة الرابعة من المنافسات.





ويخوض الأهلي اللقاء خارج أرضه في الجزائر ، محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري رابعًا بريد 4 نقاط.

ومن المقر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وتعادل الأهلي أمام الفريق الجزائري على ملعب برج العرب بالإسكندرية أخيرًا سلبيًا.

جراحة ناجحة للشناوي ..

على صعيد آخر ، أنهى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قبل ساعات من عملية المنظار التي خضع لها في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.



وقام الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع د. محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.