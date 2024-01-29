مصرع شخص في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق أسيوط أبنوب

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق أسيوط أبنوب، أمام كوبري كرم عيسى بمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الإنقاذ بحدوث تصادم بين ميني باص ودراجة نارية أمام كوبري كرم عيسى . ووجود الموت .

وعلى الفور انتقل عناصر مركز الشرطة والمباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ومن المعاينة والمعاينة تبين وجود سيارة تحمل لوحة معدنية رقم “6843 ي هـ ع” ودراجة نارية معدنية. تحطم لوحة رقم “1745 ي ف ط” أمام كوبري كرم عيسى التابع لمركز الفتح بأسيوط، بسبب السرعة الزائدة.

وأدى الحادث إلى وفاة سائق الدراجة النارية ”محمود. خ. ث.”، 27 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشاملة تحت تصرف نيابة أسيوط العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.