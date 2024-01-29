دي زيربي يدخل قائمة المرشحين لقيادة برشلونة

دخل الإيطالي روبرتو دي زيربي قائمة المرشحين لقيادة برشلونة الأسباني اعتبارا من الموسم ابمثبل بعدما أعلن الأسباني تشافي هيرنانديز رغبته في مغادرة مقعد المدير الفني للبارسا مع نهاية الموسم الحالي.

إقرأ أيضًا..

وقالت صحيفة الماركا الأسبانية ان روبرتو دي زربي دخل قائمة المرشحين المفضلين لتدريب برشلونة بعدما أبدت إدارة برشلونة اهتماما كبيرا بطريقة قيادته لعدد من الاندية في مقدمتها نادي برايتون الأنجليزي الذي يقوده في الوقت الحالي مؤكدة ان برشلونة يرغب في التعاقد مع مدرب يمتلىء بالطاقة والرغبة الجامحة لتحقيق الالقاب وهو ما يتوافق مع روبرتو دي زربي .

أنطونيو دي زربي يقدم أداها رائعا مع فريق برايتون حيث قاده للتواجد في البطولات الأوربية للمرة الاولى عبر تاريخه بل وتصدر مجموعته في الدوري الأوربي والتأهل للدور الثاني ووصف أداء برايتون بأنه الأفضل في أوربا عبر عدد من خبراء المرة مثل مدرب ايك أثينا اليوناني الأسباني ماتياس الميدا .

وبعد اعلان تشافي هيرنانديز انتهاء علاقته مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي أكدت وسائل الإعلام الاسبانية وجود عدد من المرشحين لقيادة البارسا منهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الأنجليزي الذي اعلن هو الاخر الابتعاد عن منصبه في نهاية الموسم الحالي .

يذكر ان برشلونة ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الأسباني بشكل كبير بعد هزيمته في اخر مبارياته امام فياريال على ملعبه ووسط جماهيره وهو ما دفع تشافي هيرنانديز الذي كان تحت الضغط عقب خسارة كأس السوبر الأسبانية لتقديم أستقالته .