الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يحسم موقفه من تدريب بوروسيا دورتموند والبرازيل

تشافي
تشافي

قرر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي قرر الحصول على قسط من الراحة بعد الرحيل عن برشلونة، حيث يرغب في قضاء وقتًا مع أطفاله وعائلته، بعد عامين ونصف من تدريب البارسا.

وأكدت أن المدرب الإسباني تلقى عروضًا من عدة أندية ومنتخبات أبرزهما المنتخب البرازيلي وبوروسيا دورتموند خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار رحيله عن برشلونة، لكن يرفض تولي تدريب أي نادي أو منتخب بعد الرحيل عن البلوجرانا.

وشددت التقارير على أن تشافي يعاني بشدة بعدما تضررت سمعته بسبب النتائج السلبية التي حققها برشلونة تحت قيادته، لكنه يبحث عن تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أكد بإن يثق في تشافي بإنه سينجح في تحسين أوضاع الفريق على الرغم من قرار رحيله عن البارسا خلال الفترة الأخيرة.

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