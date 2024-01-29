الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تطلق مسابقة لإختيار" الأم المثالية "من الموظفات والعاملات

المنيا
المنيا

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا ، عن تنظيم مسابقة لإختيار الأم المثالية  ، تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وذلك  من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة .

 

وذلك تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها، وأوضحت فاطمة الزهراء على مدير الإدارة ، أن مسابقة الأم المثالية ، تأتى تزامناً مع ااحتفالية الدولة  بتكريم المرأة المصرية ، خلال شهر مارس من كل عام ، لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم ، وأشارت  الزهراء ، إلى أنه يشترط  أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام ، أو الوحدات المحلية ، وان يكون لها قصة عطاء واضحة  ، على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الأم هى المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

 

 وأضافت ، أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم ، بيان حالة وظيفية مختوم ، وقصة عطاء واضحة ، وصورة شخصية ، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة ، وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر ، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج ، والمؤهلات الدراسية للأبناء ، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج ، أو أحد أفراد الأسرة  ، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة ، أو الأبناء من ذوى الإعاقة ، ورقم تليفون واضح . 

 

وأوضحت ، انه على من ترغب في التقدم للمسابقة ، تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة ، والإدارات التابعة لها بمجالس المدن ، وذلك بدءا من اليوم الإثنين 29 يناير الجارى ،  وحتى يوم  15 فبراير 2024.

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