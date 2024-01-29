المنيا تطلق مسابقة لإختيار" الأم المثالية "من الموظفات والعاملات

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا ، عن تنظيم مسابقة لإختيار الأم المثالية ، تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وذلك من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة .

وذلك تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها، وأوضحت فاطمة الزهراء على مدير الإدارة ، أن مسابقة الأم المثالية ، تأتى تزامناً مع ااحتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية ، خلال شهر مارس من كل عام ، لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم ، وأشارت الزهراء ، إلى أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام ، أو الوحدات المحلية ، وان يكون لها قصة عطاء واضحة ، على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الأم هى المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

وأضافت ، أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم ، بيان حالة وظيفية مختوم ، وقصة عطاء واضحة ، وصورة شخصية ، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة ، وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر ، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج ، والمؤهلات الدراسية للأبناء ، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج ، أو أحد أفراد الأسرة ، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة ، أو الأبناء من ذوى الإعاقة ، ورقم تليفون واضح .

وأوضحت ، انه على من ترغب في التقدم للمسابقة ، تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة ، والإدارات التابعة لها بمجالس المدن ، وذلك بدءا من اليوم الإثنين 29 يناير الجارى ، وحتى يوم 15 فبراير 2024.