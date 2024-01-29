فعلها أبو ريدة من خمس سنوات فهل يستقيل مجلس إدارة علام

بعد الخروج المهين من ثمن نهائي أمم إفريقيا

من خمس سنوات وعندما خسر المنتخب من جنوب افريقيا في دور ال١٦ لأمم أفريقيا التى كانت تنظمها مصر أعلن المهندس هانى أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر

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وقال أبو ريدة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية إن هذا القرار "يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه "مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن "النجاح في التنظيم من البداية، كان هدفا نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".

واقصي المنتخب المصري بعد انهزامه في المباراة التي جمعته مع المنتخب الجنوب الإفريقي في ملعب القاهرة بنتيجة هدف لصفر (1-0) في اطار مقابلات الثمن النهائي.

وبعد خروج منتخبنا الوطني من دور ال١٦ أمام الكونغو بركلات الترجيح بعد فشل الجهاز الفني بقيادة فيتوريا فى تحقيق أى فوز والاخطاء الكارثيه التى حدثت وحالة التسيب داخل المعسكر وضعف شخصيه المدرب فهل يفعلها مجلس جمال علام ويقدم استقالته وقبلها يقدم الشكر لفيتوريا وجهازه الفنى